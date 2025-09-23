मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में आरटीओ की कार्रवाई, बसों व स्कूल वाहनों पर कसा शिकंजा... 89 हजार रुपये का जुर्माना वसूला

    क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) इंदौर की टीम ने लोक परिवहन और स्कूल वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान 11 वाहनों से कुल 89 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया, जबकि कर बकाया और नियम उल्लंघन के कारण 4 बसें जब्त की गईं।

    By prem jat
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 04:54:29 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 04:54:29 AM (IST)
    इंदौर में आरटीओ की कार्रवाई, बसों व स्कूल वाहनों पर कसा शिकंजा... 89 हजार रुपये का जुर्माना वसूला
    इंदौर में आरटीओ की कार्रवाई, बसों व स्कूल वाहनों पर कसा शिकंजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) इंदौर की टीम ने लोक परिवहन और स्कूल वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान 11 वाहनों से कुल 89 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया, जबकि कर बकाया और नियम उल्लंघन के कारण 4 बसें जब्त की गईं।

    आरटीओ की टीम ने इंदौर–बुरहानपुर और इंदौर–नेमावर रूट पर चलने वाली यात्री बसों और स्कूल-कॉलेज वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान कई वाहनों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूलना, परमिट शर्तों का उल्लंघन और दस्तावेजों की कमी जैसी खामियां पाई गईं।

    तीन बसों पर 13 लाख रुपये से अधिक का मोटरयान कर बकाया था, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा एक बिना परमिट संचालित बस को भी सीज किया गया।

    आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि परिवहन नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर स्कूल और कॉलेज बसों की नियमित जांच कर बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

    प्रेरित किया गया

    एचएसआरपी के लिए वाहनों की गति, स्पीड गवर्नर, परमिट, फिटनेस और जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। साथ ही वाहन चालकों और मालिकों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने के लिए प्रेरित किया गया।

    इसे भी पढे़ं- एमपी में डिप्टी कलेक्टर की पत्नी पर हिंदू महिला से मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप, तीन आरोपी पर केस दर्ज

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.