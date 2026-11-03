भोपाल में कार की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और दामाद की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र की बालमपुर घाटी में सोमवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। भीषण भिड़ंत में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके दामाद की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार जब्त कर ली है, हालांकि अब तक ड्राइवर की पहचान नहीं हुई है।

सूखी सेवनिया थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे बालमपुर घाटी के पास बाइक सवार विदिशा की ओर से भोपाल आ रहे थे, जबकि कार पीछे उनके पीछे आ रही थी। शंका है कि कार ने ओवरटेक की कोशिश में बाइक को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।