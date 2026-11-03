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भोपाल में कार की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और दामाद की मौत

Bhopal Accident: कार ने ओवरटेक की कोशिश में बाइक को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

By prashant vyasEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 01:04:22 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 01:15:03 PM (IST)
भोपाल में कार की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और दामाद की मौत
भोपाल में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत। - प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. ओवरटेक करते समय कार ने पीछे से बाइक को मारी टक्कर
  2. बाइक सवार तीनों घायलों ने हमीदिया अस्पताल में तोड़ा दम
  3. बाइक को टक्कर मारने के बाद कार छोड़कर भागा ड्राइवर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र की बालमपुर घाटी में सोमवार दोपहर तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। भीषण भिड़ंत में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके दामाद की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार जब्त कर ली है, हालांकि अब तक ड्राइवर की पहचान नहीं हुई है।

सूखी सेवनिया थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे बालमपुर घाटी के पास बाइक सवार विदिशा की ओर से भोपाल आ रहे थे, जबकि कार पीछे उनके पीछे आ रही थी। शंका है कि कार ने ओवरटेक की कोशिश में बाइक को टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।


खजूरीकलां और सीहोर के रहने वाले

उन्हें तत्काल उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। इनकी पहचान खजूरीकलां के बालाजी नगर निवासी 50 वर्षीय राजकुमार साहू, उनकी पत्नी 40 वर्षीय माया साहू और सीहोर जिले के रेहटी थाना क्षेत्र के ग्राम चिचोली निवासी 35 वर्षीय सोनू साहू के रूप में हुई है।

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रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे

सोनू, राजकुमार और माया का दामाद था। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि तीनों किसी रिश्तेदार के घर से लौटकर भोपाल आ रहे थे। हालांकि, वे कहां गए थे। इसकी पुष्टि स्वजनों के बयान के बाद हो सकेगी। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है।

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