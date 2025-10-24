'मैं ज्यादा डिप्रेशन नहीं झेल सकती' भोपाल में टीचर ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहपुरा क्षेत्र में एक महिला शिक्षिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि वह डिप्रेशन से जूझ रही थी और इससे परेशान होकर यह कदम उठाया है। खुदकुशी के लिए उसने अपने माता-पिता से माफी भी मांगी है।

शाहपुरा पुलिस ने शव का पीएम करवाकर सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। साथ ही मौत के कारणों की जांच कर रही है। प्रधान आरक्षक संदीप पाठक के अनुसार 29 वर्षीय मोनिका चौपाल त्रिलंगा कालोनी में रहती थीं और एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। उनके पिता प्रेम नारायण बहादुर चौपाल विधानसभा में प्यून हैं।