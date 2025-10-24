मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'मैं ज्यादा डिप्रेशन नहीं झेल सकती' भोपाल में टीचर ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

    29 वर्षीय मोनिका चौपाल त्रिलंगा कालोनी में रहती थीं और एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। उनके पिता प्रेम नारायण बहादुर चौपाल विधानसभा में प्यून हैं। जबकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी और छोटा भाई प्राइवेट नौकरी करता है। स्वजनों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात को मोनिका रोजाना की तरह घर में सोई थी।

    By prashant vyas
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 11:56:25 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 12:24:47 AM (IST)
    'मैं ज्यादा डिप्रेशन नहीं झेल सकती' भोपाल में टीचर ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी
    डिप्रेशन में आकर टीचर ने की सुसाइड।

    HighLights

    1. उनके पिता प्रेम नारायण बहादुर चौपाल विधानसभा में प्यून हैं।
    2. बड़ी बहन की शादी हो चुकी। छोटा भाई प्राइवेट नौकरी करता है।
    3. खुदकुशी के लिए उसने अपने माता-पिता से माफी भी मांगी है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहपुरा क्षेत्र में एक महिला शिक्षिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि वह डिप्रेशन से जूझ रही थी और इससे परेशान होकर यह कदम उठाया है। खुदकुशी के लिए उसने अपने माता-पिता से माफी भी मांगी है।

    शाहपुरा पुलिस ने शव का पीएम करवाकर सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। साथ ही मौत के कारणों की जांच कर रही है। प्रधान आरक्षक संदीप पाठक के अनुसार 29 वर्षीय मोनिका चौपाल त्रिलंगा कालोनी में रहती थीं और एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। उनके पिता प्रेम नारायण बहादुर चौपाल विधानसभा में प्यून हैं।


    जबकि बड़ी बहन की शादी हो चुकी और छोटा भाई प्राइवेट नौकरी करता है। स्वजनों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात को मोनिका रोजाना की तरह घर में सोई थी।

    सुबह करीब पांच बजे उसके भाई ने हाल में उसके शव को फंदे पर लटका देखा। स्वजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सुसाइड नोट जब्त किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.