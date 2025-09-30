मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IAS Transfer in MP: मध्‍य प्रदेश में 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 12 जिलों के कलेक्‍टर बदले, देखें पूरी सूची

    IAS Transfer in MP: मप्र शासन ने मंगलवार को 24 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसके अनुसार कुल 11 जिलों में कलेक्टर बदल दिए हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उनमें पन्ना, पांढुर्णा, सिवनी, मुरैना, डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों के कलेक्टर शामिल हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 08:30:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 09:14:04 PM (IST)
    IAS Transfer in MP: मध्‍य प्रदेश में 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 12 जिलों के कलेक्‍टर बदले, देखें पूरी सूची
    मध्‍य प्रदेश में 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले।

    HighLights

    1. अवैध रेत खनन मामले में विधायक से विवाद पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटाया
    2. डिंडौरी में विवादों में घिरीं कलेक्टर नेहा मारव्या सिंह सहित कुल 12 कलेक्टर बदले गए हैं।
    3. अगले सप्ताह होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस से पहले राज्य सरकार ने लिया फैसला।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। अगले सप्ताह होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस से पहले राज्य सरकार ने मंगलवार शाम 12 जिलों में कलेक्टर बदल दिए। अवैध रेत खनन को लेकर भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह से विवाद करने वाले कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को सरकार ने हटा दिया। वहीं, डिंडौरी में अपनी कार्यप्रणाली को लेकर विवादों में घिरीं कलेक्टर नेहा मारव्या को भी बदल दिया। इन्हें लेकर विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने भी शिकायत की थी। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को मंत्रालय में पदस्थ किया गया है।

    उधर, उषा परमार और नीरज कुमार वशिष्ठ को पहली बार कलेक्टर बनाया गया है। सरकार ने वर्ष 2016 बैच के अधिकारियों को कलेक्टर बनाकर उन पर भरोसा जताया है। कई जिलों में काफी समय से कलेक्टरों को बदले जाने की तैयारी चल रही थी। त्योहारी सीजन को देखते हुए माना जा रहा था दशहरा के बाद परिवर्तन होगा लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) ने तबादले कर दिए।

    naidunia_image

    Transfer in MP: मध्‍य प्रदेश में राज्‍य प्रशासनिक सेवा के 70 अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्‍ट

    इसमें उन अधिकारियों को हटाया गया है, जिनको लेकर विवाद या शिकायतें थीं। इसमें भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव शामिल हैं। हालांकि, आईएएस एसोसिएशन विधायक से विवाद के मामले में उनके साथ खड़ा रहा। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था कि मैदानी अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

    राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए सरकार ने उन्हें हटा भले ही दिया पर पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग में पदस्थ किया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों को वरिष्ठ होने के बावजूद अब तक कलेक्टर नहीं बनाया गया था, उन्हें अवसर दिया है। इसमें नीरज कुमार वशिष्ठ भी शामिल हैं।

    नीरज वशिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ थे। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को भी नई जिम्मेदारी देने का निर्णय पहले ही कर लिया गया था, वे 2010 बैच के अधिकारी हैं और यह बैच सचिव पद पर पदोन्नत होगा। अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर तन्वी हुड्डा को श्रम आयुक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

    naidunia_image

    मध्य प्रदेश में 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, निधि सिंह को अपर श्रम आयुक्त बनाया

    किसे कहां किया पदस्थ

    अधिकारी- वर्तमान-नवीन पदस्थापना

    • सुरेश कुमार- कलेक्टर पन्ना- आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना

    • शीलेंद्र सिंह-कलेक्टर छिंदवाड़ा- अपर सचिव, नगरीय विकास एवं आवास

    • नेहा मारव्या- कलेक्टर डिंडौरी- संचालक, विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति

    • संजीव श्रीवास्तव- कलेक्टर भिंड- अपर सचिव, पीडब्ल्यूडी

    • ऊषा परमार- अपर आयुक्त, भोपाल संभाग- कलेक्टर पन्ना

    • शिवराज सिंह वर्मा- अपर सचिव, नगरीय विकास एवं आवास-अपर आयुक्त, भोपाल संभाग

    • राजेश बाथम- कलेक्टर रतलाम-अपर सचिव वन

    • रजनी सिंह- श्रम आयुक्त, इंदौर- कलेक्टर नरसिंहपुर

    • नीरज कुमार वशिष्ठ- संचालक, विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति- कलेक्टर पांढुर्णा

    • शीतला पटले- कलेक्टर नरसिंहपुर-कलेक्टर सिवनी

    • अंकित अस्थाना- कलेक्टर मुरैना- उप सचिव, उद्योग

    • लोकेश कुमार जांगिड़-कलेक्टर निवाड़ी-कलेक्टर मुरैना

    • चंद्रशेखर शुक्ला- कलेक्टर सिंगरौली- उप सचिव, राजस्व

    • अभय अरविंद बेडेकर- कलेक्टर आलीराजपुर- अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास बोर्ड

    • अजय देव शर्मा- कलेक्टर पांढुर्णा- उप सचिव, राजस्व

    • नीतू माथुर- अपर आयुक्त, रीवा- कलेक्टर आलीराजपुर

    • अंजू पवन भदौरिया- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायसेन- कलेक्टर डिंडौरी

    • जमुना भिडे- सचिव, जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन-कलेक्टर निवाड़ी

    • संस्कृति जैन- कलेक्टर सिवनी- आयुक्त, नगर निगम भोपाल

    • बिदिशा मुखर्जी- अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास बोर्ड- उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

    • किरोड़ी लाल मीना- अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास- कलेक्टर भिंड

    • गौरव बैनल- अपर कलेक्टर, इंदौर- कलेक्टर सिंगरौली

    • हरेंद्र नारायण- आयुक्त, नगर निगम भोपाल- कलेक्टर छिंदवाड़ा

    • मिशा सिंह- अपर कलेक्टर जबलपुर- कलेक्टर रतलाम

    यहां देखें पूरी लिस्ट

    naidunia_image

    naidunia_image

    naidunia_image

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.