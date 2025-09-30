राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। अगले सप्ताह होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस से पहले राज्य सरकार ने मंगलवार शाम 12 जिलों में कलेक्टर बदल दिए। अवैध रेत खनन को लेकर भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह से विवाद करने वाले कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को सरकार ने हटा दिया। वहीं, डिंडौरी में अपनी कार्यप्रणाली को लेकर विवादों में घिरीं कलेक्टर नेहा मारव्या को भी बदल दिया। इन्हें लेकर विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने भी शिकायत की थी। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को मंत्रालय में पदस्थ किया गया है।

उधर, उषा परमार और नीरज कुमार वशिष्ठ को पहली बार कलेक्टर बनाया गया है। सरकार ने वर्ष 2016 बैच के अधिकारियों को कलेक्टर बनाकर उन पर भरोसा जताया है। कई जिलों में काफी समय से कलेक्टरों को बदले जाने की तैयारी चल रही थी। त्योहारी सीजन को देखते हुए माना जा रहा था दशहरा के बाद परिवर्तन होगा लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) ने तबादले कर दिए।