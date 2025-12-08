मेरी खबरें
    बर्फीली हवाओं से ठिठुरा मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर सहित 8 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी

    MP Weather Report- देश के उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड की थर्ड डिग्री का टॉर्चर शुरू हो गया है। सोमवार को राजधानी भोपाल सहित इंदौर, राजगढ़, विदिशा, खंडवा, शहडोल, नरसिंहपुर में शीतलहर से लेकर तीव्र शीतलहर तक चली, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 08:19:20 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 08:19:20 PM (IST)
    बर्फीली हवाओं से ठिठुरा मध्य प्रदेश।

    1. बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड की थर्ड डिग्री का टॉर्चर शुरू
    2. शहडोल के कल्याणपुर में 4.2 पर पहुंचा पारा, जारी किया अलर्ट
    3. 11 तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 13 दिसंबर के बाद मिलेगी राहत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देश के उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड की थर्ड डिग्री का टॉर्चर शुरू हो गया है। सोमवार को राजधानी भोपाल सहित इंदौर, राजगढ़, विदिशा, खंडवा, शहडोल, नरसिंहपुर में शीतलहर से लेकर तीव्र शीतलहर तक चली, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा।

    प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान छिंदवाड़ा में 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान के मध्य में द्रोणिका के रूप में सक्रिय है।


    4 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम

    इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 213 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। मौसम केंद्र का कहना है कि अगले चार दिनों तक प्रदेश का मौसम इसी तरह बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा।

    11 दिसंबर तक बनी रहेगी ठिठुरन, केंद्र ने जारी किया अलर्ट

    13 दिसंबर से नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से हवाओं का रुख बदलने पर तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 11 दिसंबर तक अधिकांश जिलों में ठिठुरन जारी रहने के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, शहडोल, जबलपुर और सिवनी जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं नरसिंहपुर जिले में शीत दिन की स्थिति बन सकती है। राजधानी भोपाल में आसमान साफ रहेगा, सुबह धुंध छाने और छह से आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

    प्रदेश के चारों महानगरों का तापमान शहर

    अधिकतम - न्यूनतम

    भोपाल - 27.0 - 7.2

    इंदौर - 27.0 - 5.7

    ग्वालियर - 28.8 - 8.9

    जबलपुर - 27. - 8.3

    नोट- तापमान डिग्री सेल्सियस में

