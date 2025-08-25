मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ट्रेन में बिना टिकट कर रहे हैं यात्रा, हो जाइए सावधान, रेलवे चलाएगा विशेष चेकिंग अभियान

    Indian Railways: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बिना टिकट और अवैध यात्रा पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तथा 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूरे देश में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हुए टिकट प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और अवैध यात्रा को रोकना है।

    By vikas verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 10:17:49 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 10:17:49 PM (IST)
    ट्रेन में बिना टिकट कर रहे हैं यात्रा, हो जाइए सावधान, रेलवे चलाएगा विशेष चेकिंग अभियान
    रेलवे चलाएगा विशेष चेकिंग अभिया।

    HighLights

    1. 22 सितंबर से दो चरणों में चलेगा विशेष टिकट चेकिंग अभियान
    2. अतिरिक्त टिकट काउंटर व ATVM से यात्रियों को मिलेगी सुविधा
    3. 10 नवंबर तक रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी पूरी विस्तृत रिपोर्ट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देशभर में आने वाले त्योहारों और छुट्टियों के सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बिना टिकट और अवैध यात्रा पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तथा 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूरे देश में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

    इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हुए टिकट प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और अवैध यात्रा को रोकना है। इसके तहत जोनल रेलवे अपने स्तर पर कदम उठाएंगे। इसके अलावा रेलवे एक्ट 1989 के प्रावधानों के तहत बिना वैध टिकट या प्राधिकरण यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    आपातकालीन और आरक्षित कोटा की जांच

    वरिष्ठ नागरिक, कैंसर मरीज और अन्य विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिए आरक्षित कोटा में किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए गहन जांच की जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि केवल पात्र यात्री ही इन कोटों का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा यात्री अपनी छूट के लिए वैध प्रमाण पत्र दिखाने के लिए बाध्य होंगे। रेलवे ने चेतावनी दी है कि छूट का गलत उपयोग पाए जाने पर संबंधित यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

    यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान

    अभियान के दौरान यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे और सभी एटीवीएम मशीनें कार्यशील रहेंगी ताकि यात्रियों को टिकट खरीदने में कोई परेशानी न हो। वहीं, रेलवे यात्रियों को अधिकृत मोबाइल ऐप, आइआरसीटीसी वेबसाइट और रेलवे काउंटर से ही टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से टिकट खरीदने की आदत को बढ़ावा देना और अवैध यात्रा को रोकना है।

    यह भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्‍यान दें... दीपावली पर घर लौटना हुआ मुश्किल, दो महीने पहले ही ट्रेनें हुई फुल

    वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी

    रेलवे के विशेष टिकट चेकिंग अभियान की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। यह अभियान दो चरणों में किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अभियान के सभी चरण सुव्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से लागू हों। बिना टिकट यात्रा, आरक्षित कोटा और छूट का गलत उपयोग रोकने के लिए अधिकारी सक्रिय रूप से निरीक्षण करेंगे। अभियान की पूरी रिपोर्ट 10 नवंबर तक रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.