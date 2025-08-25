ट्रेन में बिना टिकट कर रहे हैं यात्रा, हो जाइए सावधान, रेलवे चलाएगा विशेष चेकिंग अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देशभर में आने वाले त्योहारों और छुट्टियों के सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बिना टिकट और अवैध यात्रा पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तथा 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूरे देश में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हुए टिकट प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और अवैध यात्रा को रोकना है। इसके तहत जोनल रेलवे अपने स्तर पर कदम उठाएंगे। इसके अलावा रेलवे एक्ट 1989 के प्रावधानों के तहत बिना वैध टिकट या प्राधिकरण यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।