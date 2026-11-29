राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विधानसभा प्रभारी का दायित्व 24 घंटे सातों दिन का है। आपके भरोसे ही हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यदि किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो वह यह दायित्व अभी छोड़ दे, क्योंकि वह पूरे मन से इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा। यह बात प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ विधानसभा प्रभारियों की बैठक में कही।

निष्क्रिय पदाधिकारी होंगे चिह्नित बैठक में बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्र स्तर तक संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। इसमें तय किया गया कि ग्राम पंचायत, मंडल और ब्लॉक समितियों की नियुक्तियां जहां बाकी हैं, वहां एक माह के भीतर पूरी की जाएं। समितियों के कामकाज का आकलन भी विधानसभा प्रभारी करें।