भोपाल में स्कूटर और बाइक से अवैध शराब की तस्करी; 1.56 लाख की शराब व वाहन जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । शहर में अवैध शराब के कारोबार और सार्वजनिक स्थलों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने शनिवार देर रात सख्त अभियान चलाया। इस दौरान अलग-अलग टीमों ने शहर के कई इलाकों में दबिश देकर 34 प्रकरण दर्ज किए और दोपहिया वाहनों सहित करीब 1.56 लाख रुपये मूल्य की अवैध मदिरा जब्त की।

स्कूटर और बाइक से तस्करी

विभाग की एक टीम ने बागसेवनिया क्षेत्र में घेराबंदी कर हबीबगंज निवासी श्रीकांत बावस्कर को स्कूटर से 200 पाव देसी मसाला शराब ले जाते हुए दबोचा। जब्त शराब और स्कूटर की कीमत करीब 66 हजार रुपये आंकी गई है।

इसी तरह दूसरी कार्रवाई रंगमहल चौराहे पर की गई, जहां से बाइक पर 144 पाव देसी प्लेन शराब का अवैध परिवहन पकड़ा गया। यहां जब्त वाहन व शराब की कीमत 90 हजार 900 रुपये है।

रायसेन रोड के रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी छापा