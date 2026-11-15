मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

सागर में शराब से मौत मामले में नया मोड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि, अब होगी विसरा जांच

शराब दुकान के पास मृत मिले विष्णु खटीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई है। मौत का वास्तविक कारण पता लगाने के लिए पुलिस अब विसरा जांच कराएगी।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 10:18:59 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 10:18:59 PM (IST)
सागर में शराब से मौत मामले में नया मोड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि, अब होगी विसरा जांच
शराब दुकान के पास युवक की मौत मामले में नया मोड़।

HighLights

  1. शराब दुकान के पास युवक की मौत मामले में नया मोड़
  2. शराब दुकान के पास युवक की मौत पर गरमाई सियासत
  3. सागर में शराब दुकान के पास युवक की मौत पर बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मछरयाई शराब दुकान के पास मृत मिले विष्णु खटीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई है। मौत का वास्तविक कारण पता लगाने के लिए पुलिस अब विसरा जांच कराएगी।

महिलाओं का प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने की मजिस्ट्रियल जांच की मांग

घटना के विरोध में रविवार को क्षेत्र की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता हर्ष यादव और सुरेंद्र चौधरी ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने एवं जहरीली शराब से हुईं मौतों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। एसपी संजीव सिन्हा ने कहा कि विसरा जांच से मौत का कारण स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें- भोपाल के पानी में मिला इंदौर वाला जानलेवा बैक्टीरिया, निगम ने ई-कोलाई मिलने का दावा किया खारिज

शनिवार शाम मृत मिले थे विष्णु, अचेत मिले कमलेश की हालत में सुधार

बता दें कि शनिवार शाम मोतीनगर थाना क्षेत्र के मछरयाई में शराब दुकान के पास विष्णु खटीक (35) मृत मिले थे। उनके साथ मौजूद पुरव्याऊ निवासी कमलेश सोनी (50) भी अचेत मिले। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार है।


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।