भोपाल स्टेशन पर अवैध वेंडरों का कब्जा, 570 केस के बाद भी नहीं लगी लगाम, यात्रियों की सुरक्षा हो रही प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की बढ़ती गतिविधियां यात्रियों के लिए परेशानी बनकर सामने आ रही हैं। बिना अनुमति और लाइसेंस के वेंडर प्लेटफार्म पर खुलेआम खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित हो रही है, बल्कि उनकी सेहत पर भी खतरा मंडरा है। रेलवे प्रशासन की समय-समय पर की जाने वाली जांच और कार्रवाई भी इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है।

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि बिना लाइसेंस वाले वेंडर घटिया क्वालिटी का सामान ऊंचे दामों पर बेचते हैं। कई बार खाने-पीने की चीजें खुले में रखी जाती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। रेलवे प्रशासन और आरपीएफ समय-समय पर छापामार कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये अभियान महज औपचारिकता तक ही सीमित रहते हैं। अवैध वेंडरों को पकड़ने के बाद अक्सर छोड़ दिया जाता है और कुछ ही दिनों में वे दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि समस्या स्थायी रूप से खत्म नहीं हो पा रही है।