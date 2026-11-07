कांग्रेस विधायक के सरकारी आवास में 'गंदा काम'! आपत्तिजनक हालत में मिले पुलिसकर्मी, वर्दी पहनकर भागे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के विश्राम गृह में उज्जैन जिले के महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस को आवंटित कक्ष में पुलिसकर्मियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के मामले की विधानसभा सचिवालय ने जांच शुरू कर दी है। घटना दो नवंबर 2026 की है। विधायक ने विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा को शिकायत दी थी।

पांच बिंदुओं पर जांच कर रहा सचिवालय सचिवालय पांच बिंदुओं पर जांच कर रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि विधायक ने कक्ष की चाबी काउंटर पर क्यों रखी, पुलिसकर्मियों को चाबी किसने दी और वे कौन थे। विधायक बोले- कमरे से निकली महिला पुलिसकर्मी, मांगी माफी दिनेश जैन के अनुसार, वे अपने कक्ष की ओर जा रहे थे, तभी एक महिला पुलिसकर्मी उनके कमरे से निकली, कुछ देर बाद पुरुष पुलिसकर्मी भी दरवाजे से बाहर निकलता दिखा। दोनों का सामान कमरे के बाहर रखा था। विधायक के अनुसार, पूछताछ के दौरान महिला पुलिसकर्मी ने माफी मांगी। उन्होंने प्रमुख सचिव को लिखित शिकायत दी है।