ट्रक की तेज रोशनी से बिगड़ा कार का संतुलन, 5 फीट दूर खुले कुएं में जा गिरी, तैरकर बाहर निकले तीन भाई

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी क्षेत्र में ट्रक की तेज रोशनी आंखों पर पड़ने से कार चालक का संतुलन बिगड़ा और कार सड़क से महज पांच फीट दूर खेत में बने खुले कुएं में जा गिरी। कार में सवार तीनों भाई कुएं में डूबने लगे, लेकिन तैरना जानने और कुएं के अंदर लगे पेड़ का सहारा मिलने से उनकी जान बच गई। हादसा निपानिया जाट-कनेरा रोड पर हुआ। ईंटखेड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घर में आग की सूचना पर भोपाल से लौट रहे थे तीनों भाई जानकारी के अनुसार, करोंद खुर्द निवासी ज्ञान सिंह और प्रेम सिंह लोधी अपने भाई के साथ भोपाल से घर लौट रहे थे। सभी कारोबार से जुड़े हैं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे उनके घर में पटाखे से आग लगने की सूचना मिली थी। घर में फर्नीचर में आग लगी थी। आग बुझाने के लिए तीनों वहां पहुंचे थे।