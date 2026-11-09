मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला अवैध शराब का सिंडिकेट, राजनीतिक रसूख की आड़ में तस्करी, कई गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश के मुरैना, सागर और अब देवास जिलों में जहरीली शराब से कई मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद भी अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा है। बीते दिनों गुजरात के लिए शराब की तस्करी में लिप्त एक ट्रक ड्राइवर ने देवास जिले के खातेगांव के थाना प्रभारी दिलीप पुरी गोस्वामी को मिनी ट्रक से कुचल दिया। इसमें कांग्रेस का खातेगांव विधानसभा प्रभारी राहुल जायसवाल मुख्य आरोपित है।

वह 2018 से 2024 तक हरदा जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने राहुल जायसवाल को पद से हटा दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि वह शराब ठेकों की आड़ में गुजरात तक अवैध शराब की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। इससे यह तो तय हो गया कि शराब के अवैध कारोबार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

वहीं, देवास के केमिकलयुक्त शराब कांड में इंदौर के कांग्रेस संभागीय प्रवक्ता आनंद कासलीवाल और उनके बेटे अमन कासलीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जिन पर इस अवैध कारोबार के लिए केमिकल आपूर्ति करने का आरोप है।

धार, खरगोन, झाबुआ और आलीराजपुर के रास्ते गुजरात तक होती है शराब की सप्लाई

गुजरात में शराबबंदी के कारण मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों—इंदौर, धार, झाबुआ और आलीराजपुर से शराब की मांग और तस्करी तेजी से बढ़ी है। गुजरात एक 'ड्राई स्टेट' (पूर्ण शराबबंदी वाला राज्य) है, जिसके कारण वहां अवैध शराब की भारी मांग रहती है। मध्य प्रदेश की डिस्टिलरी (शराब भट्टियों) से बड़े पैमाने पर शराब अवैध रूप से ट्रकों और गुप्त रास्तों के जरिए गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा और सीमावर्ती जिलों में खपाई जाती है। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, झाबुआ और श्योपुर जिलों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। इन रास्तों से अक्सर मध्य प्रदेश में बनी सस्ती देसी शराब और स्प्रिट को राजस्थान के ग्रामीण व सीमावर्ती इलाकों में तस्करी के जरिए भेजा जाता है।

गुजरात के भावनगर में हुई जहरीली शराब से मौतों के तार मप्र से जुड़े थे

गुजरात के भावनगर में भी जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके तार भी मध्य प्रदेश से जुड़े थे। गुजरात पुलिस ने शराब सप्लाई में उज्जैन कनेक्शन जोड़ा था। यहां के तीन लोगों सहित गुजरात में कुल 21 आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। उज्जैन के बेगमबाग निवासी रईस रफीक अंसारी, बाफना पार्क कालोनी निवासी जुबेर और अर्जुन सिंह गोहिल के नाम सामने आए थे। इनमें रईस रफीक लंबे समय से भावनगर में रह रहा था, घटना के बाद भागकर उज्जैन आ गया था।