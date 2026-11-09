दीवाली पर मध्य प्रदेश में आग लगने की दो घटनाओं में 12 लोगों की मौत, कटनी में मां की गोद में बच्चे ने तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी/कटनी। दीवाली के त्योहार के दौरान मध्य प्रदेश के सिवनी और कटनी जिलों में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कटनी में मरने वालों में दो महीने का एक बच्चा भी शामिल था, जिसकी मौत अपनी मां की गोद में हुई।

यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घटना के समय घर में परिवार के 10 सदस्य मौजूद थे सोमवार तड़के 4 से 4:30 बजे के बीच सिवनी जिले के छपारा कस्बे के महावीर वार्ड में सुनार कुंदन लाल सोनी के तीन मंजिला घर में आग लग गई। घटना के समय घर में परिवार के 10 सदस्य मौजूद थे। इनमें से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए जिन्हें बचा लिया गया।

बाद में दमकलकर्मियों और बचाव दलों ने आग पर काबू पा लिया। मृतकों की पहचान कुंदन लाल सोनी (75), उनकी पत्नी राजकुमारी सोनी (65), रितु सोनी (42), स्मृति सोनी (40), सूर्या सोनी (45) और आदित्य सोनी (16) के रूप में हुई है। कटनी में दुकान में लगी आग से एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। कटनी जिले की एक अन्य घटना में दीवाली की रात एक तीन मंजिला इमारत में स्थित क्रॉकरी की दुकान में लगी आग से एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना सोमवार आधी रात के आसपास बरही कस्बे में हुई।