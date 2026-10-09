भोपाल: घरवाले नहीं माने तो प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे पर लगाई फांसी; दोस्त को भेजा मैसेज- 'तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक युवक और नाबालिग किशोरी के शव एक ही मकान में फंदे पर मिले। दोनों ने दुपट्टे से एक ही कुंदे के सहारे फांसी लगाई थी। शुरुआती जांच में पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है।

बताया जा रहा है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन स्वजन इसके लिए राजी नहीं थे। हालांकि, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस के अनुसार, मृतक अमन गाह (19) मूल रूप से नेपाल के अर्गाखांची जिले का रहने वाला था। वह भोपाल में 11 नंबर क्षेत्र के पास चाइनीज फूड का ठेला लगाता था।

घटना के समय उसके माता-पिता नेपाल गए हुए थे। परिवार में एक सदस्य की मौत होने के कारण वे वहां गए थे। वहीं, मृतका 16 वर्षीय किशोरी भी इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है।

दोनों के शव अलग-अलग हालत में मिले