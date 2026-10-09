नर्मदापुरम: दिल्ली जा रहे CJP कार्यकर्ता इटारसी में डिटेन; GRP, RPF और पुलिस ने ट्रेन से उतारा, गाड़ी में भरकर ले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने ट्रेन से दिल्ली जा रहे काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 15 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गुरुवार को इटारसी स्टेशन पर जबरन उतार लिया। इनको पुलिस वैन में भरकर पुलिस अज्ञात स्थान पर ले गई है।

जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता पुणे से सीजेपी प्रदर्शनकारियों का एक छोटा सा दल गोवा एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना हुआ था। इसमें 12 युवक और तीन युवतियां थीं। केंद्रीय एजेंसियों का निर्देश मिलने के बाद नर्मदापुरम एसपी साईकृष्ण एस. थोटा के नेतृत्व में इटारसी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल पहुंचा।

गोवा एक्सप्रेस के स्टेशन पर पहुंचते ही जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त दस्ते ने पूरी ट्रेन को घेर लिया।

जमकर हुई नारेबाजी

खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने कोच नंबर और सीट नंबर के हिसाब से युवकों-युवतियों को उठाकर उनसे पूछताछ की और लगभग खींचते हुए ट्रेन से उतार लिया।

इसको देखकर राजनीतिक कार्यकर्ता भी इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद जैसे नारे लगाने लगे।

कुछ युवकों का कहना था कि पुलिस ने उन्हें खींचकर पटरियों की ओर ले जा रही थी। एक युवती ने आरोप लगाया कि एक पुरुष पुलिस अधिकारी लेडीज कोच में घुसा और खींचतान करते हुए उन्हें बाहर निकाला।

अज्ञात स्थान पर ले गई पुलिस

पुलिस ने आनन-फानन में सभी को बाहर खड़ी वैन में बिठाया और अज्ञात स्थान की ओर ले गए। अधिकारी यह नहीं बता रहे हैं कि उन्हें क्यों उतारा गया? उन्हें गिरफ्तार किया है या कुछ देर बाद उन्हें वापस पुणे भेजने की कोई योजना है?