नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। हबीबगंज थाना क्षेत्र स्थित पांच नंबर तालाब पर छठ पूजा करने गए दो लोगों के बीच विवाद हो गया। उनके विवाद का तीसरा युवक अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने से नाराज होकर दो लोगों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पेशे से ऑटो चालक युवक की पीठ पर गंभीर चोट आई है। उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ हत्या का प्रयास का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। घटना के बाद से दोनों आरोपित फरार है। छठ पूजा के दौरान विवाद पुलिस के मुताबिक अर्जुन नगर थाना टीटी नगर निवासी मुकेश गिरी (18) ऑटो चलाता है। छठ पूजा के अवसर पर विगत 25 नवंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे वह पांच नंबर तालाब पर पूजा करने गया था। उसी दौरान अलका गिरी और आलोक के साथी पवन का किसी से झगड़ा होने लगा। फरियादी मुकेश गिरी का कहना है कि वह आलोक गिरी और पवन को नहीं जानता। वो तो बस उनके झगड़े का अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था।