भोपाल में भी दीपावली की रात 20 स्थानों पर लगी आग, दमकलों ने पाया काबू

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शहर में दीपावली की रात यानि सोमवार को 20 स्थानों पर आग लगने के मामले सामने आए हैं।हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर शहर के सभी 13 फायर स्टेशनों पर 30 दमकलें और 100 पानी के टैंकर तैनात किए गए थे। इससे जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पा लिया।इसस कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई और न ही कोई जनहानि का मामला सामने आया है।
जानकारी के अनुसार शहर के लांबाखेड़ा स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकले मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया तो वहीं शाहपुरा और संत हिरदाराम नगर में दो कारें जल गईं।इनके अलावा कोहेफिजा में सेफिया मैदान के पास पेड़ में आग लगी तो अपोलो सेज अस्पताल के पास झाड़ियों ने आग पकड़ ली। अयोध्या बायपास में आग से झोपड़ी एक हिस्सा जल गया और लांड्री दुकान में आग लग गई।
ऐशबाग में मकान की बाउंड्रीवाल में लगे पेड़-पौधों ने आग पकड़ ली। संत हिरदाराम नगर स्थित वन ट्री हिल्स जनचेतना पार्क के पास खाली प्लाट की झाड़ियों में आग लग गई। सभी जगहों पर समय पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पा लिया था।
बता दें कि दीपावली की रात में नगर निगम का फायर अमला चौबीस घंटे तैनात रहा,जो कहीं भी आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा।नगर निगम के फायर अधिकारी साैरभ पटेल ने बताया कि दीपावली पर लगभग 350 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उनकी तत्परता से आग की घटनाओं को रोकने में सफलता प्राप्त की है।
भोपाल में पिछले तीन साल से दीपावली की रात में आग लगने के 25 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। संत हिरदाराम नगर, अवधपुरी, कोलार, करोंद, न्यू मार्केट, हमीदिया रोड, छोला, इंद्रपुरी, बागसेवनिया आदि जगहों पर हादसे हुए थे। ज्यादातर आग लगने की घटनाएं आतिशबाजी की चिंगारी की वजह से हुई थीं, लेकिन इस बार कोई बड़ी घटना नहीं हुई।
फतेहगढ़, जिंसी चौराहा, कोलार, नर्मदापुरम रोड, रायसेन रोड, करोंद, गोविंदपुरा, माता मंदिर समेत शहर के सभी 13 स्टेशनों पर दमकल और पानी के टैंकर तैनात रहने के साथ ही अमला सर्तक रहा।