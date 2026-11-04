पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई दोषी को 20 साल की सजा, भोपाल में नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपित जावेद खान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश जारी किए हैं।

मंगलवार को यह निर्णय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने सुनाया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने पैरवी की। हमीदिया अस्पताल में हुई थी आरोपित से पहचान अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की आरोपित जावेद खान से 6 फरवरी 2021 को हमीदिया अस्पताल में मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। 25 फरवरी 2021 को आरोपित ने पीड़िता को बरखेड़ी चर्च के पास मिलने बुलाया। वहां से वह उसे मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने अमर लॉज, घोड़ा नक्कास ले गया।