नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सुखी टोल के पास गोवंश से भरी एक गाड़ी पकड़कर पुलिस के हवाले की। कार्यकर्ताओं के अनुसार, वाहन में नंदी को भरकर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर बजरंग दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन रुकवाया और पुलिस को इसकी जानकारी दी।

सूचना मिलने पर पहुंची टीम