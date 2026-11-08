भोपाल में अनूठी पहल; दीपावली पर पेड़ों की आरती, दीप जलाकर करते हैं प्रकृति का सम्मान

नईदुनिया प्रतिनधि,भोपाल। दीपावली पर जहां लोग घरों और मंदिरों में दीप जलाकर पूजा करते हैं, वहीं बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी के रहवासी पिछले 8 साल से जीवनदायी पेड़ों की आरती उतारकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं।

इस अनूठी परंपरा के जरिए रहवासी पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन और जीवनदायिनी भूमिका के प्रति आभार जताते हैं।

सांसे देते हैं वृक्ष