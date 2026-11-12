भोपाल में आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग महिला और कारोबारी को नोंचा, लोगों में दहशत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में आवारा श्वानों का आतंक थम नहीं रहा है। बुधवार दोपहर कोलार रोड की यूबी सिटी कॉलोनी में चंद घंटों के अंतराल में दो लोगों पर श्वानों ने हमला कर दिया। पहले 40 वर्षीय कारोबारी अभय परिहार को श्वानों ने घेरकर पैरों में बुरी तरह काट लिया। कुछ समय बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला थॉमस भी हमले का शिकार हो गईं। दोनों के पैरों में गहरे घाव हुए।

घटना सीसीटीवी में कैद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें स्ट्रीट डाग एक युवक पर झपटते नजर आ रहे हैं। एक ही कालोनी में दो लोगों पर श्वानों के हमले के बाद रहवासी दहशत में हैं। उनका आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग श्वानों को पकड़ने के लिए कार्रवाई नहीं करते।

अभय परिहार को गंभीर चोटों के चलते अपोलो सेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बुजुर्ग महिला को स्वजन कोलार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में श्वानों का झुंड लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कालोनी ग्राम पंचायत और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के बीच फंसी है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही। लोगों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे।