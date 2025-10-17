शर्मनाक! Bhopal में दुष्कर्म की पीड़िता पर आरोपी ने फेंका तेजाब, जमानत पर आया था बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिपलानी क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता पर उस मामले में आरोपित रहे युवक ने तेजाब फेंक दिया। पीड़िता गुरूवार रात गांधी मार्केट में सब्जी खरीदने गई थी, तभी गणेश मंदिर के पास सुनसान रास्ते पर स्कूटी सवार युवक ने तेजाब से भरी बॉटल उस पर फेंक दी, जिससे युवती के शरीर पर कुछ बूंद तेजाब गिरा और वह मामूली रुप से झुलसी। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

जमानत पर बाहर है दुष्कर्म का आरोपी थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह यादव के अनुसार भेल क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय युवती बेबी केयर टेकर है। लंबे समय पहले वह आकाश गंगाल नामक युवक से प्रेम संबंध में थी। जिसके विरूद्ध जुलाई महीने में उसने मिसरोद थाने में दुष्कर्म की शिकायत की थी। इस मामले में आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी।