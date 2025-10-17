MP में सड़क अलाइनमेंट में बड़ी गड़बड़ी का मामला, फॉर्महाउस तक सड़क पहुंचाने वाले 3 इंजीनियर सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। सोहागपुर के सैनी गांव में लोक निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा का फार्म हाउस है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब नए-नए मामलों का पर्दाफाश हो रहा है। हाल ही में मेहरा के फार्म हाउस तक नियम विरुद्ध सड़क निर्माण करने पर विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री संजय रायकवार, तत्कालीन सब इंजीनियर आरपी शर्मा और तत्कालीन प्रभारी एसडीओ राजीव कुमार पाठक को निलंबित किया गया है।
इन अधिकारियों पर विभाग के तत्कालीन आला अधिकारी मेहरा को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है। इन अधिकारियों ने बिना सक्षम अधिकारी की सहमति के मेहरा के फार्म हाउस तक जाने के लिए 390 मीटर की पक्की सड़क बना दी थी। इस मामले में विभाग के उपसचिव राजेश शाह ने तीनों अधिकारियों को निलंबित किया है। निलंबन के दौरान तीनों अधिकारियों को मुख्यालय जबलपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
मेहरा के फार्म हाउस तक जाने वाली इस शासकीय सड़क पर ही फार्महाउस के नाम वाला बोर्ड लगा हुआ था। ऐसे में शासकीय जमीन पर निजी गेट लगाने का मामला भी सामने आया। यही कारण है कि बीते दिनों कर्मचारियों ने फार्म हाउस का गेट निकाल दिया। पहले इस रास्ते से ग्रामीणों को भी गुजरने की अनुमति नहीं थी।
एनडीबी योजना के अंतर्गत ग्राम सैनी में गजनई पालादेवरी मेन रोड से 1305 मीटर लंबा सीसी रोड बनाने के लिए साल 2022 में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री और एसडीओ ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। 1305 में से 390 मीटर सड़क जीपी मेहरा के कस्तूरी कृषि फार्म की जमीन पर सड़क बनी।
लोक निर्माण विभाग अधीक्षण यंत्री योगेंद्र कुमार ने कहा कि स्वीकृति जिस जगह की थी उससे अलग जगह पर सड़क निर्माण किया गया। इस तरह एलाइमेंट बदलने में किसी सक्षम अधिकारी की सहमति भी नहीं ली गई। यही कारण है कि विभाग ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की है।