MP में सड़क अलाइनमेंट में बड़ी गड़बड़ी का मामला, फॉर्महाउस तक सड़क पहुंचाने वाले 3 इंजीनियर सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। सोहागपुर के सैनी गांव में लोक निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा का फार्म हाउस है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब नए-नए मामलों का पर्दाफाश हो रहा है। हाल ही में मेहरा के फार्म हाउस तक नियम विरुद्ध सड़क निर्माण करने पर विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री संजय रायकवार, तत्कालीन सब इंजीनियर आरपी शर्मा और तत्कालीन प्रभारी एसडीओ राजीव कुमार पाठक को निलंबित किया गया है।

अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप इन अधिकारियों पर विभाग के तत्कालीन आला अधिकारी मेहरा को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है। इन अधिकारियों ने बिना सक्षम अधिकारी की सहमति के मेहरा के फार्म हाउस तक जाने के लिए 390 मीटर की पक्की सड़क बना दी थी। इस मामले में विभाग के उपसचिव राजेश शाह ने तीनों अधिकारियों को निलंबित किया है। निलंबन के दौरान तीनों अधिकारियों को मुख्यालय जबलपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।