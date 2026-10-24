भोपाल: कोलार में पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर पति ने खुद का रेता गला, सुबह बच्चों ने देखा खौफनाक मंजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र के अब्बास नगर में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। पति ने सोते समय पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से तीन वार किए और इसके बाद ब्लेड से खुद का गला रेत लिया।

दोनों निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में वारदात की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह बताई जा रही है।