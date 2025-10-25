Bhopal में दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता का किया अपहरण, समझौते का बनाया दबाव, विरोध करने पर की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जहांगीराबाद क्षेत्र में दुष्कर्म के एक आरोपित ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया। वहीं जब पीड़िता ने समझौते से इनकार करते हुए आरोपित का विरोध किया तो उसने किशोरी से मारपीट की। शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीड़िता को तीन थानों के चक्कर काटने पड़े, तब जहांगीराबाद थाने में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपित फरार है।
जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार ऐशबाग इलाके में रहने वाली 15 साल की किशोरी स्कूली छात्रा है। उसने पिछले दिनों आरोपित इकराम के विरूद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। हाल ही में आरोपित जमानत पर जेल से रिहा हुआ है। गुरुवार शाम करीब सात बजे उसने समझौता के बहाने पीड़िता को बातचीत करने के लिए जिंसी चौराहे पर बुलाया। इसके बाद उसे बाइक में बैठाकर गांधी नगर इलाके में ले गया। जहां, उस पर कोर्ट में समझौते के लिए दबाव बनाने लगा।
पीड़िता ने समझौते से मना कर दिया। इस पर आरोपित ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़िता इसकी शिकायत गांधी नगर थाने में करने पहुंची। पुलिस ने एफआईआर नहीं करने की यह दलील दी कि घटना स्थल की शुरूआत ऐशबाग से हुई है। वहीं, एफआईआर होगी। पीड़िता ऐशबाग थाने पहुंची। पुलिस ने उसकी आपबीती सुनी। उसे बताया कि घटना स्थल जहांगीराबाद थाने का है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।