राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । मध्य प्रदेश में अब कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) चिकित्सालय सहित केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न निगमों और मंडलों के अधीन संचालित अस्पतालों में भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकेंगे। यहां के चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी अधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म तथा मृत्यु) का दायित्व सौंपा गया है।

मप्र योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने इसकी अधिसूचना जारी की है। चक्कर लगाने से मिलेगी राहत इस निर्णय के बाद अब इन संस्थानों में होने वाले जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए परिजनों को नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संबंधित अस्पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा ही सीधे प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे।