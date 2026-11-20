राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी 25 नवंबर से प्रदेश की किसी भी दुकान पर बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (क्वालिटी सर्टिफिकेट) के देसी या विदेशी शराब की आपूर्ति और बिक्री नहीं की जा सकेगी। प्रदेश में जहरीली और अमानक शराब की बिक्री और उससे मौतों की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

हर बैच की रासायनिक जांच कराना अनिवार्य प्रदेश की सभी मदिरा विनिर्माण इकाइयों (प्रोडक्शन यूनिट) के लिए हर बैच की रासायनिक जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इकाई की प्रयोगशाला में तय मानकों पर खरा उतरने और मानव उपभोग के योग्य होने का प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही शराब की खेप फैक्ट्री से बाहर निकाली जा सकेगी। देसी मदिरा के साथ-साथ विदेशी स्पिरिट और बीयर की हर खेप के साथ रासायनिक जांच रिपोर्ट संलग्न करना जरूरी होगा।