नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। साइबर ठगी की जड़ पर प्रहार करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य साइबर सेल ने फर्जी सिम के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के अनुसार, 'आपरेशन फास्ट-2.0' (ऑपरेशन FAST-2.0) देश में फर्जी सिम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस अभियान के तहत 100 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, 156 आरोपितों की पहचान हुई और 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

504 संदिग्ध पीओएस पर कार्रवाई यह अभियान 16 अगस्त 2026 से शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व साइबर पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान समूह ने किया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और दूरसंचार विभाग से मिले आंकड़ों तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की शिकायतों के विश्लेषण से साइबर अपराध के संवेदनशील इलाकों और फर्जी सिम नेटवर्क की पहचान की गई। इसी आधार पर 504 संदिग्ध पीओएस (सिम बिक्री केंद्र) संचालकों, एजेंटों और फर्जी सिम का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की गई।

जांच में सामने आया कि कुछ पीओएस संचालक और एजेंट फर्जी सिम जारी कर उन्हें थोक में अपराधियों तक पहुंचा रहे थे। इन सिमों का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, लोन-ऐप धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक ठगी में किया जा रहा था। अभियान में 1,437 फर्जी सिम चिह्नित की गई हैं, जिनसे जुड़े नंबरों के खिलाफ एनसीआर पोर्टल पर 1,907 शिकायतें दर्ज हैं। अभी तक जब्ती इस अभियान के दौरान की गई कार्रवाई में 9 मास्टर सिम, 127 फर्जी सिम, 4 अंगूठे के निशान लेने वाली मशीनें, 31 मोबाइल-लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बाकी संदिग्धों की गिरफ्तारी, जब्ती और तलाशी की कार्रवाई जारी है।