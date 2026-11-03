एमपी में होम लोन पर मिलेगा ₹1.80 लाख तक ब्याज अनुदान, नगरीय निकायों में लगेंगे क्रेता-विक्रेता शिविर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का अभियान शुरू किया जा रहा है। ब्याज अनुदान योजना (इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम- आईएसएस) घटक के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को गृह ऋण पर अधिकतम 1.80 लाख तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

स्वीकृत एवं वितरित पात्र गृह ऋणों पर भी लागू रहेगा यह लाभ निर्धारित शर्तों के अधीन एक सितंबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत एवं वितरित पात्र गृह ऋणों पर भी लागू रहेगा। निकाय में प्रत्येक शुक्रवार (अथवा स्थानीय आवश्यकतानुसार किसी अन्य निर्धारित दिवस पर) विशेष क्रेता-विक्रेता शिविर लगेंगे। इनमें बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) तथा शासकीय एवं निजी बिल्डर्स/डेवलपर्स को एक साथ मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है।