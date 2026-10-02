एमपी में गांव और वार्डों में ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, कलेक्टर करेंगे निगरानी, पोर्टल पर दर्ज होगा डेटा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार तीन और चार अक्टूबर को प्रदेशभर में सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार चलाएगी। तीन अक्टूबर को सभी विकासखंडों और चार अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित होंगे। इसमें स्वास्थ्य शिविर अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उनके गांवों और वार्ड स्तर पर दिलाया जाएगा। कई सरकारी सेवाएं एक साथ मिल सकेंगी।

सभी कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि शिविर सुबह 11 से शाम चार बजे तक लगाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जिले के सभी विकासखंडों में तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के जोन कार्यालय, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर शिविर लगाए जाएं।