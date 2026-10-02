उज्जैन में मिलने के बहाने बुलाकर नाबालिग छात्रा से किया गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : चिमनगंज थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा को मिलने के बहाने बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। छात्रा को उसका परिचित नाबालिग पहले अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद वह उसे जीवाजीगंज क्षेत्र स्थित अपने दोस्त के कमरे पर ले गया। वहां पहले से मौजूद उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ फिर दुष्कर्म किया गया। आरोपितों ने घटना किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।