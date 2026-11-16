एमपी में डॉक्टरों से नर्सिंग स्टाफ तक को मिलेंगे टैबलेट, अस्पतालों को पेपरलेस होने में 6 महीने की देरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उप स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कालेजों तक प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में मरीजों के पंजीयन, उपचार, जांच और दवाओं का रिकार्ड डिजिटल करने की योजना में लगभग छह महीने की देरी हो सकती है।

दरअसल, हास्पिटल मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (एचएमआइएस) को एक नवंबर से पूरी तरह लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक तकनीकी और संसाधन संबंधी तैयारियां ही पूरी नहीं हो पाईं। फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन को भी मिलेंगे टैबलेट इस योजना के तहत डाक्टरों के साथ नर्सिंग आफिसर, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन को भी टैबलेट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कारपोरेशन के माध्यम से लगभग एक लाख टैबलेट खरीदे जाने हैं। इनमें अलग-अलग माड्यूल के साफ्टवेयर इंस्टाल होंगे, जिन पर पंजीयन, जांच, दवा वितरण और इलाज की जानकारी दर्ज की जाएगी। राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एचएमआइएस तैयार कर रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।