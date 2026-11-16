एमपी में डॉक्टरों से नर्सिंग स्टाफ तक को मिलेंगे टैबलेट, अस्पतालों को पेपरलेस होने में 6 महीने की देरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उप स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कालेजों तक प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में मरीजों के पंजीयन, उपचार, जांच और दवाओं का रिकार्ड डिजिटल करने की योजना में लगभग छह महीने की देरी हो सकती है।
दरअसल, हास्पिटल मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (एचएमआइएस) को एक नवंबर से पूरी तरह लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक तकनीकी और संसाधन संबंधी तैयारियां ही पूरी नहीं हो पाईं।
इस योजना के तहत डाक्टरों के साथ नर्सिंग आफिसर, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन को भी टैबलेट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कारपोरेशन के माध्यम से लगभग एक लाख टैबलेट खरीदे जाने हैं। इनमें अलग-अलग माड्यूल के साफ्टवेयर इंस्टाल होंगे, जिन पर पंजीयन, जांच, दवा वितरण और इलाज की जानकारी दर्ज की जाएगी। राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एचएमआइएस तैयार कर रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कुछ शासकीय अस्पतालों में एचएमआइएस के तहत काम हो रहा है, लेकिन व्यवस्था अभी पूरी तरह पेपरलेस नहीं है। उपमुख्यमंत्री (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है। सभी राज्यों के माडल देखने के बाद उनके नवाचारों को शामिल कर प्रदेश में आदर्श एचएमआइएस लागू किया जाएगा।
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मरीजों का पंजीयन आनलाइन होगा और डाक्टर की पर्ची मोबाइल पर मिल सकेगी। मरीज के पुराने इलाज, जांच और दवाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। डाक्टर की जांच संबंधी सूचना लैब पहुंचेगी और रिपोर्ट डिजिटल रूप से मिलेगी।
अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और वितरण के साथ स्टाक का रिकार्ड अपडेट होगा। अधिकारियों को मरीजों की संख्या, उपलब्ध बेड, दवाओं के स्टाक और जांचों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। रेफरल भी आसान होगा।