MP में देसी गाय पालने पर किसानों को मिलेंगे ₹900 महीना; 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर लॉन्च होगी योजना

डिजीटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और देसी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रदेश की देसी नस्ल की गाय पालने वाले किसानों को हर महीने 900 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सरकार की योजना 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर लॉन्च करने की है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग और पशुपालन विभाग की ओर से योजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। योजना के माध्यम से देसी गायों के पालन को प्रोत्साहित करने के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी।

सालाना 40 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान योजना के शुरुआती चरण में प्रदेश के 100 प्रमुख गांवों के पांच-पांच किसानों को शामिल करने की तैयारी है। इस तरह पहले चरण में 500 किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस योजना पर सालाना लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए आगामी द्वितीय अनुपूरक बजट में आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया जा सकता है। 15 नवंबर को योजना की शुरुआत के साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग की ओर से राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव भी है। इसके अतिरिक्त एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोजियम, राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन, गन्ना महोत्सव और राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना है।