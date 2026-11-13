पोषण रिपोर्ट: MP में हर 10 में से 4 बच्चे उम्र के हिसाब से ठिगने, 23% बच्चों का वजन कम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की स्थिति अब भी चिंताजनक है। यहां पांच साल तक की उम्र के प्रत्येक 10 बच्चों में से करीब चार अपनी उम्र के अनुपात में ठिगने हैं। वहीं, 23.3 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम है। यह तस्वीर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर एप के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों से सामने आई है।

पांच साल में चौकाने वाले आंकड़े इन आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में पांच साल तक के 51 लाख 22 हजार 847 बच्चों में से 51 लाख तीन हजार 206 की लंबाई और वजन मापा गया। इनमें 20 लाख 78 हजार 62 बच्चे ठिगनेपन (स्टंटिंग), 11 लाख 88 हजार 901 बच्चे कम वजन और तीन लाख 55 हजार 419 बच्चे दुबलेपन (वेस्टिंग) से प्रभावित मिले। यानी बच्चों में ठिगनेपन की दर 40.72 प्रतिशत, कम वजन की दर 23.30 प्रतिशत और दुबलेपन की दर 6.96 प्रतिशत दर्ज की गई है।

जबकि केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में उपलब्ध कराए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में ठिगनापन 36.64 प्रतिशत, कम वजन 23.25 प्रतिशत और दुबलापन का 8.45 प्रतिशत था। अभिभावकों में न्यूट्रिशन की समझ जरूरी पोषण ट्रैकर के अनुसार, पूरक पोषण आहार के लिए पात्र मिले 65 लाख 90 हजार 347 हितग्राहियों में से 52 लाख 13 हजार 44 को महीने में कम से कम 15 दिन और 46 लाख 66 हजार 673 हितग्राहियों को कम से कम 21 दिन पोषण आहार मिला। यानी सभी पात्रों तक नियमित पोषण आहार भी नहीं पहुंचा। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में सेंट्रल इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर और 4 साल तक मप्र के सचिव रहे डॉ. राजेश टिक्कस ने कहा कि पांच साल तक के बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास भविष्य की दृष्टि से आहार और विहार दोनों जरूरी हैं।