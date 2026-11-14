एमपी में प्रति लाख आबादी पर सिर्फ 143 पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे, बजट में रिकॉर्ड इजाफा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस में तीन वर्ष के भीतर 22,500 पदों पर भर्ती की घोषणा पिछले वर्ष की थी। इस वर्ष 9,662 पदों पर भर्ती भी प्रारंभ हो गई है। हालांकि, वर्ष 1956 में प्रदेश के गठन के बाद से अभी तक जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी, उस तरह से पुलिस बल में वृद्धि नहीं हुई।

1956 में प्रति लाख आबादी पर थे 197 पुलिसकर्मी, अब रह गए 143 वर्ष 1956 में प्रदेश की आबादी 1.86 करोड़ थी और पुलिसकर्मी 36,671 थे। इस मान से प्रति लाख आबादी पर 197 पुलिसकर्मी थे। वर्ष 2025 में अनुमानित आबादी 8.64 करोड़ है, जबकि पुलिस बल की संख्या एक लाख 29 हजार है। इस अवधि में आबादी 4.65 गुना बढ़ी, जबकि पुलिस बल केवल 3.5 गुना बढ़ा। परिणाम यह हुआ कि प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की उपलब्धता घटकर 143.82 रह गई।