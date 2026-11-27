राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रयास किए जाने संबंधी प्रयासों के बीच मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या उत्साह बढ़ाने वाली है। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हो, लेकिन नगरीय निकायों और पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

पंचायतों में 52.84 प्रतिशत महिलाओं का निर्वाचन वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में 52.84 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। सरपंच पद पर 11,683, पंच के रूप में 1,93,284, जनपद अध्यक्ष 179, सदस्य 3,425, जिला पंचायत अध्यक्ष 26 और जिला पंचायत सदस्य 444 महिलाएं चुनी गई थीं। नगरीय निकायों में भी आधी आबादी का दबदबा इसी तरह नगरीय निकायों में देखें तो 16 नगर निगमों में आठ में महिला महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष 50 और नगर परिषद अध्यक्ष 149 महिलाएं चुनी गई थीं। महिला पार्षदों की संख्या 7,680 रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो नारी सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया महिला आरक्षण का यह कदम कारगर रहा है।