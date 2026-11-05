रायसेन कलेक्टर का अनूठा अंदाज: कुर्सी छोड़ जमीन पर बैठे, किसानों ने खोला दिल का हाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन । किसानों की समस्याओं को करीब से समझने और खेती-किसानी की जमीनी हकीकत जानने के लिए कलेक्टर रोहित सिसोनिया बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। इस दौरान उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला, जब वे ग्राम नकतरा में कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसानों के बीच जमीन पर बैठकर उनसे खेती-किसानी के मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए।

उन्होंने किसानों से खेती में आ रही परेशानियों, कृषि तकनीकों, उत्पादन बढ़ाने के उपायों और आमदनी बढ़ाने की संभावनाओं पर खुलकर बातचीत की। कलेक्टर का सहज और आत्मीय अंदाज देखकर किसान भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। किसानों की समस्याएं समझीं कलेक्टर ने कृषि विज्ञान केंद्र नकतरा की नर्सरी का अवलोकन कर कृषि वैज्ञानिकों से विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों और नर्सरी तैयार करने की तकनीक की जानकारी ली। इसके बाद किसानों के बीच बैठकर उनकी बात सुनी और बेहतर कृषि पद्धतियों, फसल विविधीकरण तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया।