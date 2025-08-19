भोपाल की इस यूनिवर्सिटी में युवतियों को मिल रही आदर्श बहू की ट्रेनिंग, जानें पूरी खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। घरेलू हिंसा और विवादों की वजह से परिवार टूट रहे हैं। इसकी वजह से युवाओं का विवाह नाम की संस्था से भरोसा कम हो रहा है। कई बार पारिवारिक विवादों में नई बहू के साथ सामंजस्य नहीं बैठना या बहू का नए परिवेश में नहीं ढल पाने से उपजी समस्या बड़ी वजह है। इन सबको ध्यान में रखकर भोपाल का सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (नूतन कॉलेज) अपनी छात्राओं से आदर्श बहू तराश रहा है।

विवाह एवं परिवार परामर्श केंद्र किया शुरू यहां 'विवाह एवं परिवार परामर्श केंद्र' शुरू हुआ है। इसके जरिये छात्राओं को परिवार का महत्व समझाने के साथ पारिवारिक मूल्यों को सहेजते हुए चलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके जरिये उनके कानूनी अधिकार और सामाजिक कर्तव्यों की जानकारी दी जा रही है। वहीं उनकी कई निजी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

प्राचार्य का कहना है कि इस केंद्र का उद्देश्य छात्राओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। इस केंद्र का उद्घाटन अप्रैल में किया गया। अब तक इसमें 150 से अधिक मामले आए हैं। महीने में दो शनिवार को काउंसलिंग की जाती है इस केंद्र में एक काउंसलर, मनोविज्ञानी, समाजशास्त्री, महिला आयोग की पूर्व सदस्य भी हैं, जो छात्राओं की समस्याओं का समाधान कर रही हैं। प्रत्येक माह के दूसरे व तीसरे शनिवार को काउंसलिंग की जाती है। सभी मामलों में काउंसलिंग कर सुलझाया गया है। साथ ही कई गंभीर मामलों में परिवार को बुलाकर काउंसलिंग भी की जाती है।