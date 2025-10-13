मेरी खबरें
    भोपाल में दिलीप बिल्डकान से जुड़े ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, अमृतसर की टीम ने संभाली कमान

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 11:50:59 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 11:50:59 PM (IST)
    1. दिलीप बिल्डकान लिमिटेड, सहयोगियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई
    2. अमृतसर से आई अलग-अलग टीमों ने दस्तावेज लिए व पूछताछ की
    3. दस्तावेजों की जांच में घोषित आय से अधिक संपत्ति का आकलन किया जाएगा

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। आयकर विभाग की टीम ने सोमवार को भोपाल में दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (डीबीएल) और उससे जुड़े सहयोगियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई की। कंपनी के मालिक दिलीप सूर्यवंशी हैं।

    अमृतसर से आई अलग-अलग टीमों ने दस्तावेज लिए व पूछताछ की। जब्त दस्तावेजों की जांच में घोषित आय से अधिक संपत्ति का आकलन किया जाएगा। इसी आधार पर आयकर विभाग आगे की कार्यवाही करेगा।

    किसी को नहीं लगी भनक

    कार्रवाई सोमवार सुबह से शुरू हुई, पर इसकी भनक भोपाल आयकर टीम को नहीं लगी। कार्रवाई के दौरान आयकर की टीमाें ने सुरक्षा के लिए मप्र विशेष सशस्त्र बल की मदद ली, जबकि आमतौर पर अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा में लगाया जाता है।

    कार्रवाई की जानकारी मप्र के आयकर अधिकारियों काे नहीं थी, इस कारण उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस संबंध में दिलीप सूर्यवंशी से भी बात करने की कोशिश पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

