    MP: चौकीदार तोहित अंसारी ने हिंदू युवती का किया रेप, गर्भवती हुई नाबालिग

    मुम्बई के डिंडोशी थाना क्षेत्र में हिंदू किशोरी से दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का प्रकरण जीरो में दर्ज होकर जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र पहुंचा। जिसमें 17 वर्षीय नाबालिग ने बड़ा मालीपुरा जावरा निवासी 45 वर्षीय आरोपित तोहित अंसारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 11:23:32 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 11:23:32 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मुम्बई के डिंडोशी थाना क्षेत्र में हिंदू किशोरी से दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का प्रकरण जीरो में दर्ज होकर जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र पहुंचा। जिसमें 17 वर्षीय नाबालिग ने बड़ा मालीपुरा जावरा निवासी 45 वर्षीय आरोपित तोहित अंसारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। पत्र मिलने के बाद जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने तोहित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को तोहित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    पुलिस ने क्या कहा

    थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि एसपी के पत्र पर डिंडोशी थाना जिला मुंबई से प्राप्त मराठी भाषा में जीरो पर दर्ज प्रकरण पाक्सो एक्ट की प्रतिलिपि का हिंदी अनुवाद कर अध्ययन किया गया। इसके बाद अभियोजन अधिकारी से राय लेकर आरोपित तोहित अंसारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।


    पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 27 सितंबर को घर से अचानक गायब हो गई थी। एक दिन बाद लौटने पर पूछताछ में उसने बताया कि उसके साथ पिता के मित्र तोहित अंसारी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपित ने 5 अगस्त को फोन पर बात कर उसे जावरा स्थित आका हुसैन बड़ा रोजा दरगाह के सामने स्थित सराय गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां उसके साथ जबरदस्ती की गई और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मुम्बई पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें वह करीब पांच सप्ताह की गर्भवती पाई गई।

    पिता का मित्र था आरोपित तोहित

    नाबालिग व परिवार मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं। कुछ सालो पहले से पिता परिवार के साथ मजदूरी के लिए रतलाम आकर हुसैन टेकरी क्षेत्र में रहने लगे। नाबालिग यहीं रह कर नौवीं कक्षा में पढाई करती है। जब परिवार के साथ नाबालिग मुंबई अपने रिश्तेदारों के यहां पहुंची तो, वहां से बगैर बताए कहीं चली गई थी। 24 घंटो तक नहीं मिलने पर स्वजनों ने थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवा दी थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद नाबालिग घर पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने स्वजनों को सौंपने से पहले जब उसका मेडिकल करवाया तो उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। जावरा रहने के दौरान तोहित की किशोरी के पिता से दोस्ती हो गई थी। पिता के बारे में बात करने के बहाने ही तोहित ने किशोरी को अपने पास बुलाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। यह कृत्य 5 अगस्त से 22 सितंबर के बीच कई बार दोहराया गया।

