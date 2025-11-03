IND W vs SA W Final: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी महिला क्रिकेट टीम को बधाई, कहा- भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत की दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से शानदार जीत दर्ज कर महिला विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। वर्ष 1973 से शुरू हुई महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है।

ऐतिहासिक जीत की बधाई

विश्व कप क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने सात बार, इंग्लैंड ने चार बार और न्यूजीलैंड ने एक बार खिताब जीता है। इस बार भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहली बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचीं, जिसमें भारतीय महिला टीम ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहली बार विश्व विजेता बनना पूरे राष्ट्र के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। उन्होंने राष्ट्रवासियों को भी इस ऐतिहासिक जीत की बधाई और शुभकामनाएं दीं।