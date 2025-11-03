IND W vs SA W Final: भारत की बेटियों ने रचा इतिहास – पहली बार किया वर्ल्ड कप अपने नाम

स्पोर्ट डेस्क। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका को मात देकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। दो बार नाकाम रहने के बाद इस बार टीम इंडिया ने सुनहरा मौका नहीं गंवाया और 52 साल बाद देश को बड़ा तोहफा दिया।

भारत ने खड़ा किया विशाल स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर (298/7) बनाया। शेफाली वर्मा ने अपने करियर की यादगार पारी खेलते हुए 87 रन जड़े। वहीं दीप्ति शर्मा ने भी 54 रनों का अहम योगदान दिया। शेफाली और स्मृति मंधाना (45 रन) की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 104 रन जोड़े और भारत को मजबूत शुरुआत दी।