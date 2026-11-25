नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए जापान पर 4-0 से एकतरफा जीत हासिल की। दिन के तीसरे और अंतिम मुकाबले में मिले इस शानदार परिणाम के साथ ही टीम इंडिया ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं सफलता अपने नाम की है।
पूरे मुकाबले के दौरान विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखने और बेहतरीन आक्रामक खेल दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी नवनीत कौर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया।
टूर्नामेंट के लीग चरण में अजेय रहने के बाद अब भारतीय टीम का अगला पड़ाव सेमीफाइनल है, जहां 27 नवंबर को शाम सात बजे उसका सामना मलेशिया से होगा। इससे पहले बुधवार को खेले गए दिन के अन्य दो मुकाबलों में भी रोमांचक नतीजे देखने को मिले। पहले मैच में मलेशिया ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए थाईलैंड को 4-0 से पराजित किया, वहीं दूसरे मुकाबले में चीन ने कड़े संघर्ष के बाद कोरिया को 1-0 के अंतर से शिकस्त दी।
मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया और जापानी डिफेंस को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। भारत के लिए खाता खोलने का काम लालरेम्सियामी ने किया, जिन्होंने मैच के 11वें मिनट में शानदार गोल दागकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई।
इसके महज चार मिनट बाद यानी 15वें मिनट में दीपिका ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर भारत की बढ़त को दोगुना (2-0) कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा जारी रहा और 27वें मिनट में नेहा ने तीसरा गोल दागकर टीम की स्थिति बेहद मजबूत कर दी।
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चौथे और निर्णायक क्वार्टर में भी भारतीय खिलाड़ियों की रफ्तार कम नहीं हुई। मैच के 47वें मिनट में दीपिका ने अपना व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए चौथा गोल करके जापान की वापसी की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरे मैच के दौरान जापानी टीम गोल करने के लिए तरसती रही और अंततः भारत ने 4-0 के बड़े अंतर से मुकाबला जीत लिया।