नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए जापान पर 4-0 से एकतरफा जीत हासिल की। दिन के तीसरे और अंतिम मुकाबले में मिले इस शानदार परिणाम के साथ ही टीम इंडिया ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं सफलता अपने नाम की है।

पूरे मुकाबले के दौरान विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखने और बेहतरीन आक्रामक खेल दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ी नवनीत कौर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया। 27 नवंबर को सेमीफाइनल में मलेशिया से टकराएगी टीम इंडिया टूर्नामेंट के लीग चरण में अजेय रहने के बाद अब भारतीय टीम का अगला पड़ाव सेमीफाइनल है, जहां 27 नवंबर को शाम सात बजे उसका सामना मलेशिया से होगा। इससे पहले बुधवार को खेले गए दिन के अन्य दो मुकाबलों में भी रोमांचक नतीजे देखने को मिले। पहले मैच में मलेशिया ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए थाईलैंड को 4-0 से पराजित किया, वहीं दूसरे मुकाबले में चीन ने कड़े संघर्ष के बाद कोरिया को 1-0 के अंतर से शिकस्त दी।