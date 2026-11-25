नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार छोड़ दिया है, जिसके बाद राज्य शासन ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चेतन्य काश्यप को इंदौर जिले का नया प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा बुधवार, 25 नवंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। उप सचिव शैलेन्द्र कुमार हनोतिया के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने चेतन्य काश्यप को उनके वर्तमान विभाग के साथ-साथ इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी है।
आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव, सभी अपर मुख्य सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जनसंपर्क आयुक्त सहित संबंधित विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। अब इंदौर के विकास कार्यों और प्रशासनिक बैठकों की कमान प्रभारी मंत्री के रूप में चेतन्य काश्यप संभालेंगे।
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