नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने और रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे द्वारा भोपाल मंडल में स्वदेशी 'कवच' प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया जारी है। मंडल के 287 इलेक्ट्रिक इंजनों में से अब तक 155 इंजनों में कवच डिवाइस लगाई जा चुकी है, जबकि ट्रैक और स्टेशनों से जुड़े बुनियादी ढांचे का कार्य अभी शुरुआती चरण में चल रहा है।

वन क्षेत्र की अनुमति में देरी से प्रभावित हो रही भोपाल-इटारसी रेलखंड की रफ्तार भोपाल मंडल में इंजनों पर उपकरण लगाने का काम आधे से अधिक पूरा हो चुका है, लेकिन प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए ट्रैक और स्टेशनों पर आवश्यक उपकरणों की स्थापना, संचार व्यवस्था, परीक्षण और कमिशनिंग अनिवार्य है।

भोपाल-इटारसी के 248 किलोमीटर रेलखंड, 31 स्टेशनों और 58 लेवल क्रॉसिंग पर 148.44 करोड़ रुपये की लागत से कवच प्रणाली लगाई जानी है। इटारसी रेल सेक्शन में संचार टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, हालांकि वन क्षेत्र से संबंधित अनुमति मिलने में हो रही देरी के कारण परियोजना की गति प्रभावित हो रही है। बीना, खंडवा और गुना रूट पर भी लगना है कवच इटारसी-खंडवा और बीना-रुठियाई के 355 रूट किलोमीटर पर 151.41 करोड़ रुपये से कवच 4.0 लगाया जाएगा। ठेका केर्नेक्स-केईसी कंसोर्टियम को मिला है। सर्वे पूरा हो चुका है और टावर व स्टेशन उपकरण लगाने का काम जारी है। मक्सी-रुठियाई-गुना-ग्वालियर के 422 रूट किलोमीटर पर भी विस्तार प्रस्तावित है।