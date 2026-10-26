रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले... अब सिर्फ 45 पैसे में मिलेगा 10 लाख का सुरक्षा कवच, काउंटर टिकट पर नई सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारतीय रेलवे ने अपनी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का दायरा बढ़ाते हुए आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी इसके दायरे में लाने का फैसला किया है। अब तक केवल आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों तक सीमित यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से पूरे रेल नेटवर्क के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों पर भी उपलब्ध होगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक रहेगी। इसका लाभ केवल उन्हीं भारतीय नागरिकों को मिलेगा जो टिकट बुकिंग के समय बीमा का विकल्प चुनेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगे और टिकट व प्रीमियम दोनों का भुगतान अनिवार्य रूप से डिजिटल माध्यम से करेंगे।