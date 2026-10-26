रतलाम में समस्याओं से परेशान एकलव्य स्कूल के बच्चे 20 किमी पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, बस में बैठने से किया इनकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सैलाना (रतलाम)। सैलाना स्थित एकलव्य मॉडल स्कूल के विद्यार्थी स्कूल और छात्रावास की समस्याओं को लेकर सोमवार को करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे। विद्यार्थियों का आरोप है कि शिक्षक समय पर नहीं आते, इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रावास में साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं।

विद्यार्थियों ने अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए कलेक्टर से मुलाकात की मांग की। कलेक्टर के नगर से बाहर होने की जानकारी मिलने के बाद भी विद्यार्थी कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे रहे। उनके साथ आदिवासी संगठन जयस के पदाधिकारी भी मौजूद थे।