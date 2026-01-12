Indian Railway: यात्रियों के लिए खुशखबरी... रीवा से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन अब फरवरी 2026 तक चलेगी

रेलवे द्वारा इस स्पेशल ट्रेन के दोनों दिशाओं में 7-7 अतिरिक्त ट्रिप स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत यह ट्रेन रीवा से प्रत्येक गुरुवार 26 फरवरी तक तथा मुंबई (CSMT) से प्रत्येक शुक्रवार 27 फरवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। इस फैसले से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती यात्रा मांग के कारण रेलवे प्रशासन ने भोपाल मंडल होकर संचालित रीवा–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

रीवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन का समय

गाड़ी संख्या 02187 (रीवा-सीएसएमटी स्पेशल) प्रत्येक गुरुवार को रीवा स्टेशन से 15:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन इटारसी स्टेशन पर 23:20 बजे पहुंचेगी और अगले दिन 12:20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी।

मुंबई से रीवा लौटने वाली ट्रेन का विवरण

गाड़ी संख्या 02188 (CSMT-रीवा स्पेशल) प्रत्येक शुक्रवार को सीएसएमटी से 01:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 01:15 बजे इटारसी पहुंचेगी और सुबह 09:45 बजे रीवा पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा स्टॉप

इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक, इगतपुरी, कल्याण और दादर स्टेशनों पर रहेगा।

जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

यात्री ट्रेन से संबंधित समय-सारिणी, ठहराव और अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट या NTES मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।