मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railway: यात्रियों के लिए खुशखबरी... रीवा से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन अब फरवरी 2026 तक चलेगी

    Indian Railway News: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। भोपाल मंडल होकर संचालित रीवा–छत ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 08:50:47 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 08:51:44 PM (IST)
    Indian Railway: यात्रियों के लिए खुशखबरी... रीवा से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन अब फरवरी 2026 तक चलेगी
    Indian Railway News: रीवा-CSMT स्पेशल ट्रेन के 7 अतिरिक्त फेरे। फाइल फोटो

    HighLights

    1. भोपाल मंडल होकर संचालित होगी स्पेशल ट्रेन
    2. मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र यात्रियों को सीधी राहत
    3. NTES ऐप से मिलेगी ट्रेन की पूरी जानकारी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती यात्रा मांग के कारण रेलवे प्रशासन ने भोपाल मंडल होकर संचालित रीवा–छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

    दोनों दिशाओं में 7-7 अतिरिक्त ट्रिप

    रेलवे द्वारा इस स्पेशल ट्रेन के दोनों दिशाओं में 7-7 अतिरिक्त ट्रिप स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत यह ट्रेन रीवा से प्रत्येक गुरुवार 26 फरवरी तक तथा मुंबई (CSMT) से प्रत्येक शुक्रवार 27 फरवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। इस फैसले से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

    रीवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन का समय

    गाड़ी संख्या 02187 (रीवा-सीएसएमटी स्पेशल) प्रत्येक गुरुवार को रीवा स्टेशन से 15:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन इटारसी स्टेशन पर 23:20 बजे पहुंचेगी और अगले दिन 12:20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी।

    मुंबई से रीवा लौटने वाली ट्रेन का विवरण

    गाड़ी संख्या 02188 (CSMT-रीवा स्पेशल) प्रत्येक शुक्रवार को सीएसएमटी से 01:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन 01:15 बजे इटारसी पहुंचेगी और सुबह 09:45 बजे रीवा पहुंचेगी।

    इन स्टेशनों पर होगा स्टॉप

    इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक, इगतपुरी, कल्याण और दादर स्टेशनों पर रहेगा।

    जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

    यात्री ट्रेन से संबंधित समय-सारिणी, ठहराव और अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट या NTES मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.