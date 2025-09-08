Indian Railways: दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा, चलेगी बीकानेर-साईनगर शिर्डी पूजा स्पेशल, जानें शिड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत अब बीकानेर से साईनगर शिर्डी के बीच एक विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन दस फेरों तक चलाई जाएगी और यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल तथा इटारसी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी इसका ठहराव रहेगा।

27 सितंबर से 29 नवंबर तक होगा संचालन रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04715 बीकानेर–साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल का संचालन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक किया जाएगा। यह ट्रेन हर शनिवार को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर बीकानेर स्टेशन से रवाना होगी। इसके बाद निर्धारित मार्ग पर यात्रा करते हुए यह ट्रेन अगले दिन यानी रविवार की शाम को 7 बजे साईनगर शिर्डी पहुंचेगी।