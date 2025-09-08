Indian Railways: दीपावली-छठ पर रेलवे का तोहफा, चलेगी बीकानेर-साईनगर शिर्डी पूजा स्पेशल, जानें शिड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत अब बीकानेर से साईनगर शिर्डी के बीच एक विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन दस फेरों तक चलाई जाएगी और यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल तथा इटारसी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी इसका ठहराव रहेगा।
रेलवे अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04715 बीकानेर–साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल का संचालन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक किया जाएगा। यह ट्रेन हर शनिवार को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर बीकानेर स्टेशन से रवाना होगी। इसके बाद निर्धारित मार्ग पर यात्रा करते हुए यह ट्रेन अगले दिन यानी रविवार की शाम को 7 बजे साईनगर शिर्डी पहुंचेगी।
इसी तरह, वापसी यात्रा के लिए ट्रेन संख्या 04716 साईनगर शिर्डी–बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को साईनगर शिर्डी से चलेगी। यह ट्रेन शाम 7 बजकर 35 मिनट पर साईनगर शिर्डी स्टेशन से प्रस्थान करेगी और निर्धारित ठहरावों के बाद तीसरे दिन की सुबह लगभग 5 बजे बीकानेर पहुंचेगी।
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पूजा स्पेशल ट्रेन में पर्याप्त संख्या में कोच लगाए जाएंगे। इसमें 1 एसी टू-टियर कोच, 2 एसी थ्री-टियर कोच, 11 स्लीपर क्लास कोच, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच तथा 2 द्वितीय श्रेणी सह-गार्ड ब्रेक वैन कोच शामिल होंगे। इन कोचों की व्यवस्था से त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी और यात्रियों को आरामदायक सफर का अवसर मिलेगा।
यह भी पढ़ें- Indian Railways: त्योहार में घर जाने की टेंशन खत्म... रेलवे चलाएगा 150 पूजा स्पेशल, पमरे की ट्रेनें लगाएंगी 80 फेरे
त्योहारी सीजन में रेलवे की यह पहल यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी और खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद होगी जो दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए रेल यात्रा को प्राथमिकता देते हैं।